Вратарь сборной Украины: «Мотивирован зажечь на полную»

IIHF. Сергей Писаренко

Вратарь сборной Украины Сергей Писаренко продолжит карьеру во втором по рангу дивизионе чемпионата Италии (IHL). Наш голкипер сменил команду и теперь будет защищать цвета ХК «Варезе», который весной дошел до полуфинала и уступил в серии будущему чемпиону «Кальтерну Кальдаро».

«Доволен своим выбором команды не только в плане улучшенного личного контракта, но и амбициозных целей клуба, – говорит сайту Sport.ua Сергей Писаренко. – Исходя из того, что я видел в минувшем сезоне в Варезе, то здесь очень заряженная атмосфера и крутые болельщики. Буду рад приносить им победы и позитивные эмоции. Мотивирован в новом сезоне зажечь на полную».

В прошлом сезоне одессит Писаренко выступал в этой же IHL за «Фассу», которая не пробилась в первую восьмерку (плей-офф). В 26 матчах Сергей оформил три шатаута, пропускал в среднем 2,46 гола за матч и заработал высокий процент отраженных бросков – 93,1%

Напомним, что в сезоне-2025/26 в чемпионате Италии заработает новый лимит на легионеров.

sport.ua