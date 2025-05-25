ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира

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На чемпионате мира по хоккею определились финалисты турнира.

В матче за золото сыграют сборные США и Швейцарии. В полуфинале команда США обыграла Швецию 6:2, а Швейцария разгромила Данию 5:0.

При этом американцы не играли в финалах ЧМ с 1950 года, а для Швейцарии это второй подряд финал.

В матче за третье место сыграют Швеция и Дания. Игра за бронзу и золотой матч пройдут 25 мая.

Швеция и Дания начнут матч в 16:20, а США и Швейцария начнут свою встречу в 21:20. Оба поединка покажет канал Суспільне Спорт.

ЧМ по хоккею. Сборная США с разгромом пробилась в финал турнира

sport.ua