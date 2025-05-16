Собирайся с Мартой: Костюк рассказала о своем модном образе для выходного дня в Риме

Украинская теннисистка стала героиней сюжета о жизни в Туре во время своего выступления на турнире в Италии.



Марта Костюк, которая добралась на соревнованиях WTA 1000 в Риме до 1/8 финала, показала свой образ на выход в свободный от матчей день.

В сюжете «Собирайся с Мартой Костюк» украинка рассказала о выбранных ею вещах и любимых аксессуарах.

Для своего образа спортсменка выбрала черное платье от Khaite, которое приобрела в прошлом году в Нью-Йорке во время выступления на US Open. Костюк добавила к нему молочный жакет от украинского производителя.

«Я купила его месяц назад в Киеве. Это украинский бренд Luvi. Я очень его рекомендую, очень приятная ткань. Там есть еще такая милая двойная пуговица. Не уверена, что этот жакет был в массовой продаже, потому что я всегда посещаю именно их шоурум. Иногда они создают разные вещи, пробуя что-то. И так получается, что они оказываются моего размера. Так я его и приобрела, потому что он мне понравился».

Обувь от бренда The Row Марта купила в прошлом году в Лондоне. Теннисистка говорит, что сначала была не уверена, с чем она будет их носить. Но позже приобрела еще одну пару (“Я уже уничтожила их настолько, что можно было покупать новые, потому что кожа очень тонкая. Выглядят они прекрасно”).

Марта также рассказала о такой части ее образа, как маникюр. «Кроме этого [бежевого] цвета, вы можете увидеть на мне только еще один – красный. Возможно, один-два раза в год, когда у меня есть для этого настроение. Но я действительно люблю натуральные [нюдовые] оттенки, это очень женственные и изящные цвета. И я всегда стараюсь находить украинские салоны, потому что, я считаю, что [наши] девушки прекрасно выполняют эту работу».

По рекомендации своего тренера, Сандры Заневской, теннисистка приобрела очки польского бренда EyeShield. Костюк говорит, что имеет 4 пары от этого производителя, но не путешествует со всеми сразу.

Марта показала и свои украшения от Van Cleef & Arpels. «Сейчас на мне другой браслет, не тот, что был в Мадриде, потому что тот я сломала. Я увидела, как он лежит на корте, когда шла принимать подачу в матче первого круга. Мне очень повезло, что я его заметила, иначе я бы вряд ли его нашла и это была бы довольно дорогая потеря. Когда я купила свой первый браслет, где-то 3 года назад, еще не так много девушек в Туре носили их. За последние 2 года, мне кажется, что уже у каждой есть такой браслет. И хотя я их люблю, я начинаю задумываться об альтернативах. Они действительно являются украшениями вне времени, если я сохраню их где-то в шкафу и надену через 15 лет, я считаю, они все еще будут культовыми. Поэтому я за это не переживаю, просто мне кажется, что их уже слишком много. Возможно, в следующем эпизоде вы увидите на мне новые украшения (смеется)».

Марта не стала раскрывать название своих духов и просто показала бутылочку: «Кто знает, тот знает. Духи – это очень личная вещь. Я не хочу, чтобы все пахли так, как я (смеется)». Свой образ украинка завершила маленькой черной сумочкой от «Bottega Veneta».

«Это собственно и все. Вот так я собираюсь на ужин. Еще увидимся», – сказала Костюк на прощание.

btu.org.ua