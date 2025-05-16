США – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира по хоккею

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17 мая, на чемпионате мира по хоккею свою встречу проведут США – Германия. Матч начнется в 13:20 по киевскому времени.

США

Даже по составу можно понять, что чемпионат мира не самый важный для США турнир. Сюда привычно приехали молодые хоккеисты, которым есть, что доказывать, но они играют в НХЛ, а это уже уровень.

Американцы начали турнир с двух эффектных побед, 5:0 разгромили датчан и 6:0 Венгрию. Против первого серьезного соперника команда провалилась, проиграли Швейцарии со счетом 0:3. Показательным стал последний матч против Норвегии, когда американцы вели со счетом 5:1, но позволили сопернику сравнять счет, а выиграли только в овертайме – 6:5.

Этой команде не хватает концентрации, но в плей-офф должны пробиваться без проблем. Сейчас американцы идут четвертыми в своей группе, как минимум шестеро игроков в составе уже набрали не меньше 4 очков на этом турнире.

Германия

Бодро этот чемпионат мира начала сборная Германии, одержав три победы подряд. Такому сильному старту, способствовал простой календарь, команда в первой встрече одолела Венгрию – 6:1, потом одолели Казахстан – 4:1. В третьем матче разобрались с норвежцами – 5:2.

Прервалась победная серия в четвертом матче, когда немцы заслуженно уступили Швейцарии со счетом 1:5. Ключевым стал вторым период, когда швейцарцы закинули четыре безответные шайбы. Германия сейчас третья в своей группе, проблем с выходом в четвертьфинал турнира не должно возникнуть, хотя расслабляться пока рано. Кроме предстоящей битвы, еще осталось сыграть против Чехии и Дании на данном этапе. В составе команды пока самый результативный нападающий швейцарской Лозанны, Доминик Кагун, на его счету 6 набранных очков.

Личные встречи

Почти две недели назад, соперники пересекались в товарищеском матче, американцы одержали победу со счетом 5:2. В последней официальной встрече на чемпионате мира 2024 года, тоже выиграла сборная США – 6:1.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа США – 1,49, ничья – 5,32, победа Германии – 5,53. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этой паре американцы считаются очевидными фаворитами, хотя не все так однозначно. Германия точно может навязать борьбу, а молодежь сборной США не может похвастаться особой стабильностью. Матч важен в турнирном плане, команды являются прямыми конкурентами в таблице. Считаю перспективной ставку на тотал больше 5,5 голов закинутых шайб за 1,75.

Прогноз Sport.ua

США 17.05.2025 –

13:20

Германия Тотал шайб больше 5.5

1.75 Сделать ставку

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