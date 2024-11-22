Кучеров набрал 900-е очко в НХЛ

Никита Кучеров. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:7 ОТ).

31-летний россиянин достиг отметки в 900 очков за карьеру в североамериканской лиге. Он стал седьмым хоккеистом из России, кому покорилась эта отметка.

На данный момент у Кучерова 901 (331+570) очко в 743 матчах. Быстрее него только Коннор Макдэвид (602 матча) и Сидни Кросби (677 матчей) достигали отметки в 900 очков.

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