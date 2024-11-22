ФОТО. Магучих и Хижняк получили призы. В НОК наградили лучших за месяц

НОК

В Олимпийском доме в Киеве 19 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Лучший спортсмен месяца.

Отмечание лучших украинских атлетов по итогам июня, августа и сентября стало важным событием, подытоживающим высокие достижения спортсменов на Олимпийских играх в Париже и других международных турнирах.

Заслуженные награды получили: Ярослава Магучих (легкоатлетка, прыжки в высоту), Александр Хижняк (боксер), Егор Якушенко (чемпион мира по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет), Анастасия Кобец (чемпионка мира по скалолазанию среди молодежи).

Гармония успеха. Магучих выиграла награду от НОК Украины

Церемонию вручения наград проводил президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Лучшая спортсменка трех месяцев (июня, августа и сентября) получила Ярослава Магучих.

Лучший спортсмен августа – награду завоевал Александр Хижняк, олимпийский чемпион по боксу Игр в Париже.

Лучший юный спортсмен сентября – Егор Якушенко, чемпион мира по греко-римской борьбе среди юношей до 20 лет.

Лучшая юная спортсменкой августа – Анастасия Кобец, чемпионка мира по скалолазанию в двоеборье среди молодежи.

Магучих стала лучшей спортсменкой Украины в сентябре по версии НОК

sport.ua