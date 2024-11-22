Океания, квалификация. Плей-офф за одну путевку на ЧМ с ярко выраженным фаворитом

Стыковые матчи с формальным статусом

Фото – OFC Media Phototek

По итогам второго этапа зонального отборочного цикла определились участники финальной стадии. В квартете А лидеры Фиджи и Новая Каледония в Порт-Морсби расписали ничью и сохранили свои позиции для продолжения борьбы за путевку (1:1). Соломоновы острова одолели Папуа-Новую Гвинею со счетом 2:1, но глобально на таблицу это не повлияло.

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В группе В Новая Зеландия уничтожила Самоа в Окленде, а нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд оформил хет-трик (8:0). Таити в битве за вторую позицию обыграли Вануату (2:0).

21 марта 2025 года состоятся поединки ½ финала Новая Каледония – Таити и Новая Зеландия – Фиджи. Далее победители этих пар в очной встрече определят обладателя путевки на Мундиаль.

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