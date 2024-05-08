Брюгге примет Фиорентину в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций

В среду, 8 мая, состоятся вторая полуфинальная встреча Лиги конференций УЕФА между бельгийским Брюгге и итальянской Фиорентиной.

Игра пройдет в Бельгии, ее начало запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, в Италии в первом матче Фиорентина праздновала сложную победу над Брюгге.

В другой паре греческий Олимпиакос на выезде уверенно победил английский Астон Виллу в первой встрече полуфинала. Ответный матч состоится в четверг, 9 мая. Начало — в 22:00 по Киеву.

Финал Лиги конференций запланирован на 29 мая в греческих Афинах (стадион Святой Софии).

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