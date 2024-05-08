Стелла: Мы не сможем бороться с Red Bull на всех трассах

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла не считает, что они смогут во всех гонках на равных бороться с Red Bull в этом сезоне…

Андреа Стелла: «Мы улучшили машину, мы знаем в цифрах, насколько мы её улучшили, и это серьёзный прогресс, очевидный по времени на круге. Но успех в Майами связан ещё и с тем, что для Red Bull эта гонка была непростой. И я не могу сказать, что подобная расстановка сил сохранится в будущем. Я думаю, что в данном случае в Red Bull не смогли добиться максимума от своей машины.

На мой взгляд, чтобы бороться с Red Bull на всех трассах, нам нужно подготовить ещё один комплект обновлений, схожий по эффективности с тем, что мы привезли в Майами».

Источник