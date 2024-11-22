Третья ракетка США заплатит один из крупнейших штрафов в истории ATP

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо оштрафован на 120 тысяч долларов за неоднократную ругань в адрес судьи на “Мастерсе” в Шанхае



Теннисист был оштрафован на 60 тысяч долларов за словесные оскорбления и еще на 60 тысяч – за агрессивное поведение, сообщили изданию The Athletic два человека на условиях анонимности.

Это второй по размеру штраф, наложенный на игрока в истории мужского тура, хотя теннисисты теряли и более крупные суммы из-за дисквалификации, влекущей за собой потерю призовых денег.

Команда Тиафо пока не дала свой комментарий. Теннисист имеет право подать апелляцию.

Речь идет о матче 18-й ракетки мира против «нейтрального» Романа Сафиуллина. Тогда судья на вышке зафиксировал затягивание времени между розыгрышами. Тиафо же утверждает, что придерживался правил «25 секунд». Это уже было третье нарушение теннисиста. Тогда Сафиуллин получил матчбол и выиграл следующее очко, а с ним и поединок со счетом 5:7, 7:5, 7:6(5).

После того как соперники пожали руки, Тиафо выругался, когда проходил мимо судьи на вышке Джимми Пиноарготе.

«Пошел ты, чувак. Пошел ты. Серьезно, чувак. Пошел ты. Ты меня наебал. Ты просрал этот матч. Отличная, блядь, работа. Пошел ты». Тиафо еще некоторое время продолжал ругаться. «Ты будешь в ****м черном списке моих матчей. Никогда больше. ****ный сумасшедший [или «это *** безумие»]».

В 2023 году француз Уго Гастон получил самый большой штраф в истории АТР на почти 152 тысячи долларов за четвертый случай неспортивного поведения в сезоне, когда выбросил на корт мяч. После апелляции его штраф был уменьшен до почти 76 тысяч долларов при условии надлежащего поведения в течение 12 месяцев.



btu.org.ua