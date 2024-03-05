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Футбол

НХЛ: «Питтсбург» — «Коламбус», «Бостон» — «Эдмонтон». Расписание матчей 6 марта

Евгений Малкин и Крис Летанг. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

6 марта, среда

03.00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»

03.00. «Питтсбург» — «Коламбус»

03.30. «Айлендерс» — «Сент-Луис»

03.30. «Бостон» — «Эдмонтон»

04.00. «Виннипег» — «Сиэтл»

04.00. «Нэшвилл» — «Монреаль»

05.00. «Аризона» — «Чикаго»

06.30. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»

06.30. «Сан-Хосе» — «Даллас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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