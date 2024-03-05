Евгений Малкин и Крис Летанг. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
6 марта, среда
03.00 мск. «Нью-Джерси» — «Флорида»
03.00. «Питтсбург» — «Коламбус»
03.30. «Айлендерс» — «Сент-Луис»
03.30. «Бостон» — «Эдмонтон»
04.00. «Виннипег» — «Сиэтл»
04.00. «Нэшвилл» — «Монреаль»
05.00. «Аризона» — «Чикаго»
06.30. «Лос-Анджелес» — «Ванкувер»
06.30. «Сан-Хосе» — «Даллас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник