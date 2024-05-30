Следить
Футбол

Мендилибар два года подряд выиграл еврокубок с разными командами

Это достижение удавалось только одному тренеру

Мендилибар два года подряд выиграл еврокубок с разными командами

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • В финале Лиги Конференций сезона 2023/2024 встретились команды "Олимпиакос" — "Фиорентина". Матч закончился со счетом 1:0. Мендилибар в прошлом году с "Севильей" Лигу Европы, а сейчас Лигу Конференций с "Олимпиакосом".

    До сих пор это удавалось только одному тренеру, Рафи Бенитесу, он в 2004 году выиграл Кубок УЕФА с "Валенсией", а в 2005 году выиграл Лигу Чемпионов с "Ливерпулем".

    Напомним, что "Олимпиакос" в нынешнем сезоне занял третье место в Чемпионате Греции, выше них финишировал "АЕК" и чемпион "Паок".

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis