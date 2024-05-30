Хргович раскритиковал просьбу Усика к IBF о сохранении титула

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Хорватский боксер Филип Хргович отреагировал на просьбу абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика к IBF о сохранении его чемпионского титула.

«Считаю, что именно я должен драться за чемпионский титул IBF. У Усика было очень много исключений. Я ждал своего шанса целых три года, он с Тайсоном провел бой за звание абсолютного чемпиона мира, после которого мне обещали титульный бой. Поэтому на кону моего боя с Дюбуа должен стоять чемпионский титул IBF», – сказал Хргович.

Хргович проведет бой с Дюбуа 1 июня, однако этот поединок вряд ли будет титульным.

Ранее менеджер звездного хевивейтера Хрговича обвинил Усика в нарушении договоренности.

sport.ua