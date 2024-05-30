Завершен первый этап реконструкции Хунгароринга

С начала января гонщиков на Хунгароринге заменили строители и тяжёлая техника. Завершен первый этап реконструкции, в ходе которого обновили паддок и фан-зону, построили два туннеля под главной прямой. После июльского Гран При работы будут продолжены и завершатся в 2026-м.

Чтобы уложиться в сроки, работа на трассе порой шла круглые сутки с участием 400-500 человек, а всего проектом занимались 1500 человек.

На объекте работали четыре башенных и пять мобильных кранов, было уложено 3200 тонн арматурной стали и 32 000 кубических метров бетона. Строители перевезли 170 000 кубометров земли, завершили возведение всех подпорных стен зоны проведения мероприятий за трибуной общей длиной 450 метров.

Жолт Дьюлаи, исполнительный директор Хунгароринга: «Было удивительно видеть темпы работ и то, как автодром менялся с каждой неделей. Надеюсь, болельщики будут впечатлены. В новую эпоху изменились потребности, изменился деловой мир вокруг Формулы 1, теперь Гран При считаются четырехдневным фестивалем – и мы должны адаптироваться к этим переменам.

Я рад, что мы сделали первый шаг: самый маленький паддок в календаре был расширен, построены два туннеля, обновлено покрытие финишной прямой и территория за границами трассы. Представители FOM недавно посетили нас и остались довольны увиденным».

Источник