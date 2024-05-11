IndyCar: Пуршер останется в Arrow McLaren до конца сезона

Тео Пуршер, три недели назад дебютировавший в IndyCar, продолжит выступать за Arrow McLaren до конца сезона – как сообщила американская команда, он пропустит только гонку Indy 500, которая пройдёт 26 мая. Но уже в этот уик-энд прошлогодний чемпион Формулы 2 выйдет на старт этапа в Индианаполисе, который пройдёт на трассе дорожного типа, проложенной в основном по стадионной части знаменитого автодрома.

В своей самой первой гонке IndyCar, проходившей в Лонг-Бич, Пуршер, пилотируя Dallara-Chevrolet №6, отыграл немало позиций, заняв 11-е место, и профессионализм французского гонщика произвёл на Arrow McLaren очень хорошее впечатление. 6 мая он успешно отработал на тестах на овальном автодроме в штате Иллинойс, поэтому теперь может выступать и на таких трассах.

Гэвин Уорд, руководитель команды Arrow McLaren: «Мы рады продолжить работать с Тео. Он подтвердил, что умеет быстро учиться, и мы полагаем, что его мастерство и правильный психологический настрой будут способствовать дальнейшей адаптации, и ему будет более комфортно в серии IndyCar.

Теперь важнее всего продолжать развитие и превращать то, чему он научился, в результаты на трассе».

Тео Пуршер: «IndyCar – одна из лучших гоночных серий в мире автоспорта, и теперь я могу это говорить на основе собственного опыта. Я продолжу выступать за Arrow McLaren до конца сезона и рад принять этот вызов. Я настроен в полной мере использовать эти особые возможности и настроен продолжать учиться и добиваться улучшений в каждый гоночный уик-энд.

Мне понравились две первые гонки в составе этой команды, и я знаю, что у нас большой потенциал. Разумеется, я благодарю Зака Брауна, Гэвина Уорда и Тони Канаана, а также команду Sauber, за то, что это стало возможным».

Пуршер не случайно упомянул Sauber – формально он остаётся резервным гонщиком швейцарской команды в Формуле 1, но в серии Super Formula выступать уже не будет, хотя изначально его планы на 2024 год были связаны именно с этим японским чемпионатом.

Кто сядет за руль машины №6 в гонке Indy 500, в Arrow McLaren пока не объявили.

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