Рио Хиракава сядет за руль McLaren в Абу-Даби

Резервный гонщик McLaren Рио Хиракава примет участие в первой сессии свободных заездов Гран При Абу-Даби.

Японец, для которого это будет дебют за рулём Формулы 1 в рамках официального гоночного уик-энда, заменит Оскара Пиастри. Во второй тренировке австралийский гонщик вернётся за руль.

В молодёжных тестах, которые пройдут в Абу-Даби 10 декабря, пилотировать MCL38 будет Пато О’Вард. Гонщик IndyCar уже знаком с машиной 2024 года, поскольку заменял в первой тренировке домашнего Гран При Мехико Ландо Норриса.

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