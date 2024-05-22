Формула E: В Шанхае Сэм Бёрд вернётся за руль McLaren

Сэм Бёрд в достаточной степени восстановился после травмы левой руки, полученной в конце апреля на тренировке в Монако, и в этот уик-энд вернётся за руль гоночного электромобиля McLaren на сдвоенном этапе Формулы E в Шанхае.

В трёх предыдущих гонках его заменял резервист команды Тейлор Барнард, став самым молодым участником электрической серии, причём заменял вполне успешно и дважды заработал очки. Но Бёрд быстро возвращается в нужную форму после перенесённой операции и готов выступить на китайском автодроме.

Сэм Бёрд: «Я очень рад, что выйду на старт в Шанхае. Поскольку в Монако я травмировал руку, то не смог принять участие в трёх предыдущих гонках, но предвкушаю возвращение за руль машины №8 команды McLaren. Рука уже в порядке, и я готов к борьбе». Перед китайским этапом чемпионата мира по гонкам на электромобилях 37-летний британец занимает 10-е место в личном зачёте серии.

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