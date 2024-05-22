Кубок Стэнли третий год подряд не привезут в Россию

Кубок Стэнли. Фото Global Look Press

НХЛ в этом году запретит въезд Кубка Стэнли в Россию в случае завоевания трофея российскими игроками.

«В наши нынешние намерения это никак не входит, нет», — цитирует ТАСС заместителя комиссара лиги Билла Дэйли.

Такой запрет действует уже третий год.

Шанс на завоевание Кубка Стэнли в этом сезоне имеют игроки «Рейнджерс» — вратарь Игорь Шестеркин и форвард Артемий Панарин, игроки «Флориды» — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко, и нападающий «Далласа» Евгений Дадонов.

Источник: ТАСС

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