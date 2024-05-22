Британский топ-супертяж выразил сожаление исходом боя Фьюри – Усик

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Британский боксер супертяжелого дивизиона Фрейзер Кларк, на счету которого бронза Олимпиады-2020, поделился мнением о победе украинца Александра Усика над Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте.

«Поздравляю Усика. Что за бой! Мне придется пересмотреть бой, но в реальном времени я считал Усика победителем.

Пока Фьюри не лежит на спине – никто не может подумать, что все кончилось. Он действительно пострадал, но он в форме, он быстро пришел в сознание. Раунд, следующий раунд, а потом он вернулся – это невероятно», – заявил Кларк.

Напомним, Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей.

Ранее экс-чемпион мира заявил, что шокирован рефери боя Фьюри – Усик.

sport.ua