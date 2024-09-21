ФОТО. Усик и его команда прибыли в Лондон. Известна цель их визита

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик и его команда прибыли в Лондон.

Целью визита украинца в столицу Великобритании является посещение вечера бокса, который возглавит поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в хэвивейте между Даниелем Дюбуа и Энтони Джошуа.

Усик, как известно, в своей карьере два раза выиграл у Джошуа, и один раз – у Дюбуа.

Джошуа и Дюбуа в ночь на 22 сентября сойдутся в Лондоне в ринге за пояс IBF, от которого Усик не так давно отказался.

Напомним, ранее британец Дэвид Хэй назвал разницу между Джошуа и Усиком.

sport.ua