«Он просчитал». Тимоти Брэдли рассказал, как Фьюри должен победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Брэдли

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон будет готовиться нокаутировать Усика. Но для этого ему надо выйти больше и тяжелее, как это было в реванше с Уайлдером. Тайсон может выйти таким на второй бой, ведь Усик его просчитал. Усик – классный боксер, а Тайсона ждет снова тяжелый бой», – сказал Брэдли.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua