Деймон Хилл: Лучше лидировать, чем догонять

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл в подкасте F1 Explains заявил, что предпочел бы оказаться на месте Макса Ферстаппена, а не Ландо Норриса в борьбе за титул в 2024-м.

Деймон Хилл: «Думаю, лучше иметь преимущество и его защищать. Когда вы преследуете, вам нечего терять, но вы должны непременно опережать соперника и зарабатывать очки. Всегда лучше, когда эти очки у вас уже есть.

Макс лидирует, и ему есть что терять. В 96-м у меня была похожая ситуация, когда в конце сезона преимущество сократилось. В какой-то момент ты думаешь: «Мы лидируем и обязательно победим, но золотое правило во всех видах спорта – не забегать вперед. Нужно жить настоящим и всегда бороться до конца.

По ходу гонки нельзя думать о титуле и считать очки, прежде всего нужно сосредоточиться на том, чтобы остаться впереди. Если у тебя больше всех очков, ты победил.

Бывает, что ты можешь уступить лидерство или победу в гонке, лишь бы получить необходимые для титула очки. Все возможные сценарии нужно просчитать до старта, чтобы сосредоточиться на результате, а не думать о них по ходу гонки».

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