Бриаторе: Оукс ушёл из команды по личным причинам

Неожиданный уход Оливера Оукса с поста руководителя команды Alpine навело на мысль, что причиной стали разногласия с советником Флавио Бриаторе. Якобы Оукс подал в отставку из-за нежелания менять Джека Дуэна на Франко Колапинто.

В среду днём Флавио Бриаторе опубликовал заявление, из которого следует, что подобные слухи не имеют ничего общего с действительностью.

«За последние 24 часа было многое сказано, ошибочно связывая решение Оливера с предполагаемыми разногласиями или с тем, что у нас разные взгляды, – говорится в заявлении Бриаторе. – Эти предположения полностью ложные и далеки от истины.

У нас с Оливером очень хорошие отношения, и у нас были долгосрочные амбиции вместе вести команду вперёд.

Мы уважаем просьбу Оливера об отставке, поэтому приняли её. Причины не связаны с командой и носят личный характер.

Я продолжу всё больше и больше участвовать в делах команды вместе с сильными руководителями, которые у нас уже есть. Мы будем много работать над улучшением наших позиций в этом сезоне и над подготовкой к 2026 году».

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