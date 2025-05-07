Рим. Осака выиграла шестой матч подряд и встретится с Бадосой, Андрееску и Саккари вышли во второй круг

Результаты матчей второго игрового дня на турнире WTA 1000 в Италии



Рим, Италия • 6-18 мая • грунт • $6,911,032

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Анастасия Потапова (-) – Даяна Ястремская (Украина) 2:6, 7:6(3), 6:3

Анастасия Павлюченкова (-) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:3, 6:3

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Тайра Катерина Грант (Италия, WC) 3:6, 6:3, 7:5

Марта Костюк (Украина) – Александра Эала (Филиппины) 6:0, 6:1

Ева Лис (Германия) – Моюка Утидзима (Япония) 6:1, 6:0

Бьянка Андрееску (Канада, PR) – Федерика Урджези (Италия, WC) 6:0, 6:3

Виктория Азаренко (-) – Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:3

Ольга Данилович (Сербия) – Катержина Синякова (Чехия) 3:6, 6:4, 6:4

Виктория Мбоко (Канада, Q) – Арианна Дзуккини (Италия, WC) 6:2, 6:3

Мария Саккари (Греция, Q) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:2 (отказ)

Эмма Радукану (Великобритания) – Майя Джоинт (Австралия, Q) 7:5, 6:7(1), 6:3

Вероника Кудерметова (-) – Лукреция Стефанини (Италия, WC) 6:2, 6:2

Камилла Рахимова (-, LL) – Ван Синьюй (Китай) 6:3, 6:2

Кэти Волынец (США, Q) – Аранча Рус (Нидерланды, Q) 6:3, 6:3

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) – Виктория Томова (Болгария) 7:6(5), 5:7, 6:4

Антония Ружич успешно провела свой дебютный матч в основной сетке турнира WTA 1000.

Бьянка Андрееску во втором круге сыграет против Донны Векич, которой проиграла в прошлом сезоне на Олимпиаде.

Кэролайн Доулхайд (США) – Сорана Кырстя (Румыния) 7:6(5), 5:7, 6:2

Эшлин Крюгер (США) – Анна Бондар (Венгрия, Q) 4:6, 6:2, 6:1

Варвара Грачёва (Франция) – Айла Томлянович (Австралия, Q) 6:3, 6:4

Наоми Осака (Япония) – Сара Эррани (Италия, WC) 6:2, 6:3

Хейли Баптист (США, Q) – Анна Блинкова (-, Q) 7:6(7), 6:4

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Полина Кудерметова (-) 6:7(10), 6:4, 6:2

Елизабетта Коччаретто (Италия, WC) – Элина Аванесян (Армения) 6:2, 4:6, 6:1

Наоми Осака продлила свою победную серию на грунте после титула WTA 125 в Сен-Мало, который она выиграла на прошлой неделе. В следующем круге японка впервые встретится с десятой ракеткой мира Паулой Бадосой.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua