“Это было бы забавно”. Ига Швёнтек – о том, что могла бы пригласить Соболенко стать ее тренером

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек во время пресс-конференции на турнире WTA 1000 в Дубае назвала теннисисток, которых она могла бы выбрать бы себе в тренеры



“Что ж Андреа [Петкович] больше не играет, но я слышала, что у неё действительно отличный глаз, и она мне всегда нравилась, так что, думаю, мы бы поладили”, – сказала Швёнтек.

“Или может быть Арина [Соболенко]. Она старше меня, и, возможно, закончит раньше (чем я), и это было бы забавно”, – добавила польская теннисистка.

Немка Андреа Петкович, экс-девятая ракетка мира завершила профессиональную карьеру в 2022 году и сейчас работает комментатором. “Нейтральная” Арина Соболенко в данный момент занимает первое место в рейтинге WTA и является одной из главных соперниц Иги Швёнтек. Теннисистки встречались на корте 12 раз и восемь побед в этом противостоянии одержала полька.

btu.org.ua