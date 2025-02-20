«Усик нас не интересует». Хирн может сорвать следующий бой украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится титульный бой в супертяжелом весе – обладатель пояса IBF Даниель Дюбуа выйдет на ринг против претендента Джозефа Паркера.

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бывший чемпион мира Энтони Джошуа посетит этот вечер бокса, потому что собирается в 2025 году провести бой с победителем этого противостояния:

«Джошуа вернется на ринг в ближайшее время с желанием отмстить за поражение в последнем поединке. Он приедет в Эр-Рияд в субботу, 22 февраля. После окончания шоу в Саудовской Аравии мы начнем действовать.

Нам нужно получить шанс сразиться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, но Усик нас не интересует. Джошуа не будет драться с украинцем. Мы ждем победителя Дюбуа – Паркер», – сообщил Хирн.

Стоит отметить, что обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик также прибудет в Саудовскую Аравию в этот день, чтобы узнать победителя титульного боя в супертяжелом весе.

Унификация титулов. Хирн собирается организовать бой двух чемпионов мира

sport.ua