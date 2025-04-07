Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном бое между британцами Даниэлем Дюбуа и Дереком Чисорой.

«Чисора уже дважды дрался за титул чемпиона мира. Дюбуа – это плохой соперник для него. Это не тот бой, который я хочу видеть. Но если Чисора заслужил такой бой, то разве это его вина?

Все дело в стиле. Есть боксеры, которые хорошо подходят Чисоре, а есть те, которые нет. Дюбуа ему плохо подходит, но это не отменяет тот факт, что Дерек – легенда», – сказал Хирн.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua