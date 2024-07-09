«Против Фьюри мы этого не увидели». Беллью назвал лучшую версию Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Беллью поделился мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фьюри может победить Усика, он боксер мирового уровня. Но он будет драться с боксером, у которого невероятный стиль, Тайсон не может его просчитать. В первом бою мы даже не увидели лучшей версии Усика, ведь его лучшая версия – это тогда, когда он дерется на задней ноге, а в тот вечер он шел только вперед с поднятыми руками, он решил измотать Тайсона. Но если Усик решит стать на заднюю ногу в реванше – его не победить», – сказал Беллью.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua