Лестер подписал контракт с защитником из Аталанты

Английский клуб пока не раскрывает все детали сделки

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Защитник Калеб Околи присоединился к "Лестер Сити" на постоянной основе из "Аталанты".

Английский клуб пока не раскрывает все детали сделки, но Фабрицио Романо сообщает, что стоимость трансфера игрока составляет 15 миллионов евро.

"Я думаю, что сейчас отличный момент, чтобы сделать шаг вперед. Я очень доволен выбором и уже готов начать играть со своей новой командой", – сказал Околи.

Калеб также выступал за такие клубы как: "Фрозиноне" и "Кремонезе".

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