Пустовой перешел в испанский Ховентут

Предстоящий сезон станет для украинского центрового десятым в Испании

Украинский центровой Артем Пустовой стал игроком испанского Ховентута.

Прошлым клубом Пустового была индонезийская Сатриа Муда, к которой он присоединился лишь в июне этого года.

Напомним, что до переезда в Индонезию Пустовой выступал в чемпионате Испании с 2015 года. Последним клубом украинца в Испании был Обрадойро. В его составе Артем стал MVP мая в чемпионате Испании, но не смог помочь команде избежать вылета из высшего дивизиона.

В прошлом сезоне Пустовой набирал в среднем за игру в Обрадойро 13,5 очков, делал 6,1 подбора и 0,9 ассистов.

Ховентут по итогам прошлого сезона финишировал лишь 10-м в регулярном чемпионате.

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