ХОЛИФИЛД: «Знаете, чтобы я посоветовал Усику после победы над Фьюри?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Евандер Холіфілд

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд высказался о будущем украинского супертяжеловеса Александра Усика.

«Знаете, чтобы я посоветовал Усику после победы над Фьюри? Он – двукратный абсолютный чемпион мира, все зависит от него, но если он чувствует, что доволен всем, то может завершить карьеру. Но если он хочет заработать еще денег… пусть принимает правильные решения.

Он может рискнуть и дать кому-то шанс. Но победит ли он? Никто точно не знает. В свое время я ушел на пенсию, потому что это было пожелание моей мамы, однако я не был готов сдаться даже после своих поражений. Возраст всех догоняет, ведь есть боксеры, которые намного моложе тебя», – сказал Холифилд.

Ранее легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

sport.ua