Ferrari опубликовала видео о первом дне Хэмилтона на базе

В понедельник, 20 января, Льюис Хэмилтон впервые приехал в Маранелло в качестве официального гонщика Ferrari, и мы подробно рассказали, как Льюис провёл этот день на базе своей новой команды.

Ближе к вечеру пресс-служба Скудерии опубликовала видеоотчёт о визите Хэмилтона в Gestione Sportiva. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр провёл для семикратного чемпиона мира полноценную экскурсию по базе, Льюис познакомился и пообщался со своими новыми коллегами. Заканчивается ролик совместной фотосессией Хэмилтона с Фредериком Вассёром и Джоном Элканном, президентом Ferrari.

Впереди у британского гонщика начало полноценного сотрудничества с итальянской командой, работа на симуляторе и первые тесты за рулём реальной машины во Фьорано.

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