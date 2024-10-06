Пять недель назад Маттиа Бинотто кое-что пообещал…

Со времени Гран При Италии прошло уже пять недель: именно в Монце после долгого перерыва в паддоке впервые появился Маттиа Бинотто, к тому моменту уже возглавивший заводскую программу Audi в Формуле 1 и взявший на себя обязанности руководителя команды Sauber.

И уже тогда Бинотто пообещал, что в ближайшее время вместе с командой определится с кандидатурой напарника Нико Хюлкенберга, с которым контракт на 2025 год уже подписан. Вот что он тогда заявил: «Все эти многочисленные слухи и спекуляции надо прекратить. Поэтому мы примем решение уже очень скоро!»

Сегодня швейцарский таблоид Blick напомнил ему его слова, причём сделано это в следующей форме: «Алё, это было пять недель назад. В Хинвиле что-то пошло не так, и это продолжается все эти недели?»

Также предлагается очередная порция тех самых слухов, с которыми Бинотто обещал покончить: якобы Валттери Боттас, ещё недавно считавшийся наиболее вероятным кандидатом, пытается выторговать более выгодные условия контракта и запросил больше денег, что не понравилось руководству команды и ещё более высокому начальству в Audi.

А поскольку перспективная молодёжь в лице Габриэля Бортолето и Франко Колапинто связана обязательствами с McLaren и Williams соответственно, и чтобы кого-то из них пригласить, нужно соблюсти определённые условия, то в Хинвиле уже вновь готовы рассмотреть кандидатуру Мика Шумахера.

Возможно, этим можно объяснить его слова, которые мы приводили несколько дней назад: «Конечно, цель остаётся прежней».

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