Антонелли уверяет, что его назвали не в честь Райкконена

В следующем году Андреа Кими Антонелли дебютирует в Формуле 1 в качестве гонщика основного состава Mercedes, и, судя по всему, все будут называть его не по первому имени, а по второму – по вполне понятным причинам. На самом деле, именно это уже происходит на наших глазах, например, в заголовках финской прессы он уже фигурирует как «итальянский Кими».

Однако сам Антонелли уверяет, что его так называли вовсе не в честь Кими Райкконена, чемпиона мира 2007 года.

«Меня называли не в честь финского гонщика, это общее заблуждение, – рассказал «Кими №2» на своих страницах в социальных сетях. – Это моё второе имя, причём его придумали даже не мои родители, а друзья нашей семьи. Они подумали, что оно хорошо сочетается и с моим первым именем, и с фамилией».

Впрочем, упомянутые «друзья семьи» вполне могли иметь в виду именно Кими Райкконена, когда поделились с родителями будущего гонщика Mercedes своей идеей. Родился мальчик в августе 2006 года, когда «Кими №1» уже был одной из самых ярких звёзд Формулы 1 и готовился к переходу в Ferrari.

Кстати, два Кими могут вполне обсудить вопрос об именах в паддоке Монцы. Кими Райкконен приглашён на Гран При Италии одним из спонсоров команды Sauber, за которую выступал в последние годы карьеры, и два гонщика при желании могут познакомиться лично.

Источник