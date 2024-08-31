US Open. Костюк и Русе снялись с турнира перед матчем второго круга

Украинско-румынская пара досрочно завершила выступление на “мэйджоре” в США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $3,889,000

Действующие чемпионки: Дабровски/Раутлифф (Канада/Новая Зеландия)

Сетка турнира: парный разряд

Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе отказались от продолжения участие в парном разряде соревнований. Причина такого решения на данный момент неизвестна.

Теннисистки должны были сыграть матч второго круга против чешки Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд из США, посеянных под третьим номером.

Напомним, что вчера Костюк и Русе проиграли в матчах третьего круга в одиночном разряде: украинка потерпела поражение от Эммы Наварро, а румынки уступила Пауле Бадосе.

btu.org.ua