АПЛ. Непростая победа Астон Виллы и легкая прогулка для команды Ярмолюка

Также о ничьих в Ипсвиче и Ноттингеме

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Пока все украинские болельщики следили за борьбой двух украинцев в Английской Премьер-лиге, а именно за матчем между «Эвертоном» и «Борнмутом», во временном слоте на 17:00 прошло еще 4 матча. В одном из них мы ожидали увидеть украинца по крайней мере на замену, но не случилось. Давайте разбираться, кто и на что наиграл в параллельных матчах!

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Лестер" — "Астон Вилла" 1:2

Голы: Буонанотте (73) — Онана (28), Дуран (64)

"Лестер": Германсен — Джастин, Фас, Околи (Макейтир, 90+2), Кристиансен — Уинкс, Скипп (Буонанотте, 68) — Фатаву (Эль-Каннус, 68), Ндиди (Де Кордова-Рид, 89), Айю (Мавидиди, 68) — Варди

"Астон Вилла": Мартинес — Богар (Неделькович, 79), Конса, Торрес, Динь — Бэйли (Рэмзи, 16 / Маатсен, 79), Онана (Баркли, 62), Тилеманс, Макгинн — Роджерс, Уоткинс (Дуран, 61)

Предупреждения: Скипп (26), Околи (74), Варди (83), Уинкс (90+4) — Онана (8), Тилеманс (40), Богар (55), Макгинн (74), Дуран (90+2)

Унаи Эмери и его команда приехали в гости к "Лестеру" и пока что по вывеске это был их самый легкий матч в рамках АПЛ в этом сезоне. Непростое начало у "лис", которые все отобрали очки у "Тоттенхэма" и сразу напомнили о своей мощи после возвращения, заставляет их оппонентов с осторожностью относиться к выезду на "Кинг Пауэр Стэдиум".

Впрочем особых опасностей этот выезд не скрывал, по крайней мере в первом тайме. Сразу у "Виллы" возникла проблема с повреждением Леона Бейли, которого вынужденно заменили, впрочем прекрасно проявили себя другие игроки. В очередной раз не смог залететь с голом Олли Уоткинс, зато он отдал результативную передачу на Амаду Онана, который идеальным касанием замкнул прострел вдоль ворот Германсена.

После этого игра немного успокоилась и для того, чтобы немного ее расшевелить, вышел на замену Джон Дуран, который откликнулся на идеальную подачу с фланга от Макгинна и красивым ударом перебросил голкипера "лис". 2:0, что еще нужно? Но нужно было еще удержать счет, ведь после того, как отставание в один гол сократил Буонанотте, пришлось понервничать. Тем не менее, это победа для бирмингемцев, которые банально заслужили ее и едут на международный перерыв в хорошем настроении.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

"Брентфорд" — "Саутгемптон" 3:1

Голы: Мбемо (43, 65), Висса (69) — Сугавара (90+5)

"Брентфорд": Флеккен — Айер (Рорслев, 39), Коллинз, Пиннок, Янельт (ван ден Берг, 75) — Йенсен, Норгор, Дамсгор (Карвалью, 82) — Мбемо, Висса, Шаде (Льюис-Поттер, 75)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Гарвуд-Беллис (Диблинг, 56), Беднарек, Стивенс — Сугавара, Смоллбоун (Фернандеш, 46), Даунс, Арибо (Лаллана, 82), Уокер-Питерс — Армстронг (Арчер, 46), Бреретон Диас

Предупреждения: Мбемо (29), Пиннок (73) — Гарвуд-Беллис (20)

Ожидалось куда больше борьбы в этом матче, несмотря на не очень удачный старт сезона в исполнении "святых". Егор Ярмолюк так и не вышел сегодня на поле, но его команда легко справилась с "Саутгемптоном", за который сегодня дебютировал Аарон Рамсдейл.

Дебют у экс-голкипера "Арсенала" получился не очень, ведь он пропустил три мяча. Сначала дублем отметился Бриан Мбемо, а затем до разгрома все довел Йоанн Висса. Гости пытались ответить и за минуту до конца матча у них получилось, гол престижа забил Сугавара, но на то это и есть просто гол престижа, он не повлиял на итог. Справедливая победа хозяев поля.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Портмен Роуд" (Ипсвич)

Главный судья: Льюис Смит (Англия)

"Ипсвич" — "Фулхэм" 1:1

Голы: Дилеп (15) — Траоре (32)

"Ипсвич": Мурич — Туанзебе, Вулфенден, Гривз, Дэвис — Морси, Филлипс (Кажуст, 71) — Огбене (Чаплин, 88), Смодич (Кларк, 81), Хатчинсон — Дилеп (Аль-Хамади, 81)

"Фулхэм": Лено — Тете, Диоп, Бесси, Робинсон — Перейра (Кейрни, 87), Лукич (Рид, 87), Смит-Роу (Берге, 72) — Траоре, Муниз (Хименес, 79), Ивоби (Уилсон, 87)

Предупреждения: Морси (37), Аль-Хамади (90+4) – Лукич (51), Робинсон (58), Траоре (78)

Это был первый шанс для команды Кирана Маккенны наконец зацепиться за какие-то зачетные баллы. После того, как в первых двух турах пришлось играть против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", появился шанс сыграть с "Фулхэмом", который также не назовешь проходным соперником, но разница ощутима.

Неплохой старт "трактористов" обеспечил гол Лиама Дилепа на 15-й минуте, впрочем на это "дачники" ответили через 15 минут точным ударом от Адама Траоре. Команда Марку Силвы до конца матча были немного ближе ко второму забитому голу, чем хозяева, но отличиться так никому и не удалось. Ничья на "Портмен Роуд".

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Вуд (10) — Белльгар (12)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Миленкович, Мурильо, Айна — Сангаре (Йейтс, 58), Андерсон (Авонийи, 90+2) — Эланга (Жота, 90+2), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Соса, 80) — Вуд

"Вулверхэмптон": Джонстон — Семеду (Доэрти, 76), Москера, Доусон, Тоти — Белльгар (Гедеш, 75), Гомеш (Дойл, 61), Лемина, Аит-Нури (Хван, 61) — Кунья, Ларсен (Андре, 87)

Предупреждения: Сангаре (40), Андерсон (90+1) — Белльгар (9), Гомеш (32), Тоти (45), Лемина (54)

Команды, находящиеся в одинаковой форме и переживающие схожие проблемы. "Вулверхэмптон" пытается найти свой стиль с тем же тренером, но без важных игроков стартового состава, а "Ноттингем Форест" пытается сделать следующий шаг в эволюции вместе с Нуну Эшпириту Санту.

Как оказалось, какого-то шоу они нам так и не устроили, это просто ничья с быстрым обменом голов от Вуда и Белльгара. Все, много борьбы, но так мало голов. Физическое противостояние завершилось вничью.

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