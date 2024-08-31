Признал ошибку. Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

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Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Да, я думаю, что Усик снова победит. Я много раз ошибался. Я говорил, что Фьюри победит в первом поединке, и я ошибся. Фьюри был на пути к победе, но потом Усик переиграл его и побил».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua