Норрис: Очередной поул, и это прекрасно!

McLaren вновь подтвердила репутацию самой быстрой команды этой стадии сезона, её гонщики заняли в Монце весь первый стартовый ряд.

Ландо Норрис (1-й): «Очередной поул, и это прекрасно! Но я немного удивлён, что мы с Оскаром заняли первый стартовый ряд, учитывая, как развивались события по ходу уик-энда. Огромное спасибо команде, она отлично сработала, хотя надо признать, что свой круг я проехал не лучшим образом.

Главное, что этого всё-таки хватило для поула, чему я очень-очень рад. Будет замечательно, если этот результат удастся повторить завтра, но с самого начала уик-энда мы видим, что соперничество разворачивается предельно острое.

Позади меня стартует много очень быстрых гонщиков на быстрых машинах, поэтому не ожидаю, что гонка будет лёгкой, тем более что в воскресенье придётся решать задачу с многими неизвестными, в том числе неясно, что будет с деградацией резины на этом новом асфальте.

Вопросов много, но зато будет интересно! Монца – великолепная трасса, и я в предвкушении завтрашнего Гран При».

Оскар Пиастри (2-й): «Первая попытка в финальной сессии была довольно неплохой, хотя вторая получилась уже не так хорошо. Мне уже не первый раз приходится это признавать, но всё-таки мы показали достойные результаты, это пример отличной командной работы, при том что борьба в этот уик-энд идёт очень плотная.

По-моему, я даже по радио говорил, что нет никаких гарантий, что мы сможем занять весь первый стартовый ряд – и всё-таки мы добились успеха. Я стартую уже ближе к поулу, чем неделю назад, и это, конечно, позитивный момент. На этой трассе 1-му повороту предшествует довольно длинный разгон, поэтому вторая позиция здесь – не всегда такая уже плохая.

Посмотрим, как завтра будут работать шины, ведь мы видим, что сейчас их поведение отличается от того, к чему мы привыкли в Монце. Но при такой плотности результатов квалификации гонка обещает быть очень интересной».

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