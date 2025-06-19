На родине Стюарта отметили 60 лет его первой победы

Чуть больше недели назад сэр Джеки Стюарт встретил свой 86-й день рождения, но в этом году также исполнится 60 лет со дня его первой победы в Формуле 1. 12 сентября 1965 года шотландский гонщик выиграл Гран При Италии в Монце.

Его земляки, жители шотландского городка Дамбартон, что на берегу реки Клайд, об этом помнят, и поскольку относятся к трёхкратному чемпиону мира с огромным уважением, то начали заранее отмечать это событие и сделали это по-своему.

В городском парке Левенгроув собрались сотни местных поклонников Формулы 1 и таланта Джеки Стюарта и все вместе прошли символическую дистанцию в 1965 метров в честь той победы, с которой началась впечатляющая череда его достижений. Это 27 побед, 17 поул-позиций, в общей сложности 43 подиума и чемпионские титулы, завоёванные в 1969-м, 1971-м и 1973 гг.

Публика была самая разная, от школьников до пенсионеров, и к всеобщему удивлению и восторгу на эту акцию был доставлен чемпионский кубок, который Стюарт выиграл в 1969-м.

Это не первое подобное событие: год назад мы рассказывали о том, как в этом же парке собрались болельщики самых разных возрастов и прогулялись по маршруту длиной ровно 1973 метра, поскольку в 1973 году сэр Джеки выиграл свой третий титул.

Стоит подчеркнуть, что и то событие, и сегодняшняя прогулка, получившая название Grand Prix Walk, были благотворительными мероприятиями, поскольку его участники собирали средства для фонда Race Against Dementia («Гонка против деменции»), основанного Стюартом после того, как его супруге был поставлен такой диагноз.

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