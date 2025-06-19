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Футбол

Евро U-19. Испания и Румыния вышли в полуфинал турнира

Евро U-19. Испания и Румыния вышли в полуфинал турнира

    • Завершились матчи группового этапа Чемпионата Европы U-19 в группе А, по итогам которых путевки в полуфинал получили сборные Испании и Румынии.

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    • В заключительном туре сборная Румынии одержала уверенную победу над Данией со счетом 3:0. Голы за румын забивали Гутеа на 34-й минуте, Барбу на 58-й и Вермешан (77').

    Параллельно Испания разгромила Черногорию со счетом 5:0. Хет-триком в составе испанцев отметился Джуньент, забив на 14-й, 27-й и 65-й минутах. Еще по одному голу добавили Вирхили (16') и Хуестамендия (35').

    После трех сыгранных матчей турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:

    1. Испания – 9 очков
    2. Румыния – 6 очков
    3. Дания – 3 очка
    4. Черногория – 0 очков

    Таким образом, Испания и Румыния продолжат борьбу за титул чемпиона Европы среди игроков до 19 лет.

    www.ua-football.com

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