Евро U-19. Испания и Румыния вышли в полуфинал турнира

Завершились матчи группового этапа Чемпионата Европы U-19 в группе А, по итогам которых путевки в полуфинал получили сборные Испании и Румынии.

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В заключительном туре сборная Румынии одержала уверенную победу над Данией со счетом 3:0. Голы за румын забивали Гутеа на 34-й минуте, Барбу на 58-й и Вермешан (77').

Параллельно Испания разгромила Черногорию со счетом 5:0. Хет-триком в составе испанцев отметился Джуньент, забив на 14-й, 27-й и 65-й минутах. Еще по одному голу добавили Вирхили (16') и Хуестамендия (35').

После трех сыгранных матчей турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:

Испания – 9 очков Румыния – 6 очков Дания – 3 очка Черногория – 0 очков

Таким образом, Испания и Румыния продолжат борьбу за титул чемпиона Европы среди игроков до 19 лет.

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