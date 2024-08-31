Дубль Опенды крадет 3 очка для Лейпцига

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Бундеслига. 2-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – РБ Лейпциг 2:3

Голы: Фримпонг 38, Гримальдо 45 – Кампль 45+6, Опенда 57, 80

Лейпциг приехал на "БайАрену" с огромной дырой в обороне. Лидер обороны Вилли Орбан был дисквалифицирован, а без своего капитана "быки" в прошлом сезоне не справлялись – пропустили 10 в 4 последних играх без венгра, ни разу не выиграв. Проблем добавлял выгодный размен Гертрюйды на Симакана под самый занавес окна, минус еще один основной защитник.

В таких обстоятельствах Марко Розе перестроился на тройку ЦЗ. Юные французы Лукеба и Битшиабу играли в компании Клостермана, которому опыт никак не помогал от простых ошибок. В то же время большая ставка была на работу опорника Айдара – он играл в паре с маломобильным Камплем, который вышел дирижировать билд-апом, перенимая давление соперника с молодых партнеров на себя. В начале атак он опускался в центр обороны и помогал время от времени брать передышку от атак хозяев за счет контроля.

Но игра внесла свои коррективы почти сразу. "Байер" придавил на стандартах в дебюте, и в одном из пожарных эпизодов Бонифейс ударом через себя зарядил Айдара в голову и закончил его поединок. Отсутствие главного разрушителя у РБ упростило задачу полузащите Леверкузена. Алейш Гарсия вместе с Джакой раз за разом разбивал прессинг оппонента, запуская комбинации между линий. Также Гарсия был главной угрозой на стандартах – за 10 минут создав Тапсобе момент с углового, а затем уже после розыгрыша корнера остроумно прострелил на ближнюю, откуда Инкапье чудом попал не в ворота, а перекладину.

Гарсия еще и активно комбинировал на левом фланге с Виртцем, Гримальдо и компанией, быстро поймав флоу фирменных перегрузов этого края от "Байера". Хозяева помногу комбинировали в той зоне и регулярно опасно кросили в штрафную: опасно простреливал на линию вратарской Джака, затем он же опасно добивал издали после очередного зажима оппонента в штрафную площадь почти всей командой.

Но по иронии все голы пришли с фланга противоположного. Две индивидуальные ошибки гостей – и 2:0 на табло к концу тайма. Проверочный заброс Та за линию обороны соперника привел к ошибке Клостермана, который скинул мяч на ход Фримпонгу. При этом стоит отметить и действия других оборонцев РБ – Лукеба и Битшиабу выключились из игры и вообще не стали опускать линию вслед за партнером. Так Джереми легко ворвался в пустующую штрафную, дал Битшиабу пролететь мимо и катнул мимо вратаря.

Вторая ошибка уже была за Битшиабу лично. При этом забил и гол создал Гримальдо, но опять-таки, на правом краю. Алекс неожиданно для опорников соперника открылся по центру, отдал разрезающую на Терье. Битшиабу должен был быть первым, но проспал, в то время как француз его обокрал, сохранил мяч и в два паса помог отправить мяч в сетку – отдал на Фло, а тот в одно касание Гримальдо на пустые.

Дело казалось решенным, но Леверкузен во второй раз за два тура умудрились очень быстро растерять перевес в два мяча. Гладбах отыграл после перерыва, Лейпциг начал еще до. В последней атаке тайма "РБ Лейпциг" вторым подходом к чужим воротам неожиданно сократил отставание. Сонный Та, так и не укативший из Леверкузена в летнее окно, зациклился на Опенде и проспал неожиданное забегание Кампля на ближнюю штангу. Подача с правого края от Хенрикса и простейший мяч Кампля в ворота бывшего клуба. В дебюте второй половины прилетел второй. Та опять сыграл не лучшим образом, провалив офсайдную ловушку. Вот тут Опенду уже нужно было держать плотнее, но капитан "Байера" отпустил соперника и дал ему элементарно сравнять счет.

Идентичный сценарий недельной давности был в Гладбахе. И "Байер" в классической уже манере вырвал победу на 101-й минуте. "Фармацевты" по традиции стадии прижимать соперника к канатам и уже предвкушали очередной камбек. Но вернул их к реальности все тот же огненный Опенда. "Байер" заатаковался, Алейш и Гранит центр не удержали, и Опенда оказался 1 в 1 против Тапсобы за пределами штрафной. Тапсоба не встречал реактивного форварда, и пожалел об этом после того, как Опенда пальнул издали в ближний угол без шансов для Коваржа.

2:3. "РБ Лейпциг" берет реванш за два поражения в прошлом сезоне с идентичным счетом. "Быки" прерывают великую серию "Байера", которых не проигрывал в чемпионате 35 поединков. "Байер" отрезками был все так же хорош, как раньше. Но ни концентрации, ни сил на цельные 90 минут у них пока нет. Или уже нет… Лейпциг был хуже, им повезло вернуться в игру. Но Опенда был невероятен, а Та – ужасен. Потому поражение и конец магической серии команды Хаби Алонсо. Это должно было когда-нибудь случится.

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