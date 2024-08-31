Гасли: Весь уик-энд у нас проблемы с мягкой резиной

Гонщики Alpine не смогли пройти в финал квалификации в Монце, и оба сходятся на том, что им не удалось в полной мере раскрыть потенциал машины. Но события субботы Пьер Гасли и Эстебан Окон комментировали по-разному.

Пьер Гасли (14-й): «Весь уик-энд у нас проблемы с мягкой резиной. Начиная с первой тренировки, как только мы ставим на машину резину этого состава, нам не удаётся добиться её эффективной работы.

Вечные проблемы с прогревом передних шин, со сцеплением задних колёс с трассой, причём по ходу квалификации мы перепробовали всё, что только можно, стараясь найти решение. Причём лучшие результаты мы показали в первой сессии на прикатанном комплекте.

В общем, мы в сильном недоумении. Уже после третьей тренировки мы поняли, что чудес не бывает, и решить все проблемы всё равно не удастся. Но если бы мы каким-то образом смогли заставить резину состава Soft работать, это бы позволило лучше раскрыть потенциал машины.

Но похоже, что на шинах составов Medium и Hard машина ведёт себя немного лучше, поэтому можно надеяться, что завтра мы сможем добиться большего. Алекс Элбон сегодня показывал хорошую скорость, Нико Хюлкенберг тоже выглядел неплохо на одном быстром круге, но думаю, что в гонке у него начнутся сложности. Надеюсь, нам всё-таки удастся побороться за очки».

Эстебан Окон (15-й): «Сегодняшняя квалификация оставила что-то вроде сладко-горького послевкусия, поскольку я не думаю, что мы в полной мере показали наш потенциал. Утром машина словно ожила и вновь заработала так, как работала до этапа в Зандфорте, и мы пока не разобрались, с чем это связано. Но машина вернулась на прежний уровень, и я бы сказал, что это было довольно неожиданно.

Есть много вопросов, на которые надо найти ответы. Но моя последняя попытка в квалификации получилась не лучшим образом, мы не всё сделали правильно, корректируя настройки по ходу круга, да и момент выезда на трассу был выбран не самый удачный, из-за чего я тоже потерял какое-то время.

Не думаю, что в той попытке во второй сессии мы действовали оптимальным образом. Вряд ли бы нам удалось пройти в финал, но хотя бы мы могли подняться на пару позиций выше. В общем, надо продолжать работать, чтобы найти какие-то объяснения. Хотя мы всё-таки надеемся, что в гонке нам удастся выступить лучше».

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