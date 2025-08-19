Примера. Эльче – Бетис 1:1. Сырой перфоманс огурцов после летних потерь

Примера. 1-й тур.

18 августа. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

Арбитр: Виктор Гарсия

"Эльче" – "Бетис" 1:1

Голы: Валера 81 – Руибаль 21

"Эльче": Дитуро – Нуньес, Аффенгрубер, Бигас, Петро (Мир 73) – Мендоса, Фебас, Агуадо (Искьердо 65), Валера (Дональд 83) – Уари (Нету 65), Альваро (Дауди 65)

"Бетис": Лопес – Бельерин, Бартра, Натан, Р. Родригес – Альтимира, Форналс – Руибаль (Гарсия 70), Ло Чельсо, Рикельме (Авила 70) – Кучо (Бакамбу 84)

Предупреждения: Натан 83

Вечер в Эльче начался с яркой атмосферы на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро", где местный клуб принимал "Бетис" в первом матче после возвращения в элиту испанского футбола.

С первых минут "Эльче" взял на себя инициативу, активно контролируя мяч и пытаясь организовать атаки через фланги. Однако "Бетис" действовал компактно в обороне, не позволяя хозяевам создавать опасность.

Благодаря эффектным индивидуальным действиям Бельерина на 11 минуте, Руибаль оказался на выгодной позиции, но пробил прямо в Дитуро.

Однако, уже через 10 минут "Бетис" все-таки сумел открыл счёт. Руибаль получил точную передачу от новичка команды Рикельме, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

До перерыва подопечные Сарабии ответили сопернику полумоментами Петро и Валеры, но точности игрокам не хватило.

Стоит отметить, что в первом тайме "Эльче" контролировал мяч в течение 70% времени. Явно не хватало "Бетису" травмированного Иско и ушедшего обратно в "МЮ" из аренды Антони.

В промежутке с 55 до 65 минуты команды обменялись двумя моментами. У "Бетиса" могли увеличивать преимущество Руибаль и Кучо, у "Эльче" могли сравнивать счет Валера и Альваро.

Затем Сарабия провел 4 замены за 8 минут, и это дало результат, хоть и не сразу. Нету нашел Валера в штрафной, и тот точно пробил в левый нижний угол.

До конца встречи подопечным Пеллегрини в созидании ничего придумать не удалось. Обидная потеря очков для "Бетиса" при неубедительной игре.

www.ua-football.com