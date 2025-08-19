Экс-лидер рейтинга рассказала о диагностированном аутоиммунном заболевании: “Были такие случаи и на корте, и в повседневной жизни, когда я понимала, что что-то происходит”

Моника Селеш говорит, что после двух лет обследований ей поставили редкий диагноз



Бывшая первая ракетка мира и победительница девяти турниров Grand Slam Моника Селеш в интервью The Athletic рассказала, как она живет с миастенией. Селеш вспоминает, что примерно в 2019 году она почувствовала некоторые симптомы этой болезни: двоение в глазах и сильную слабость в руках и ногах. Когда она выходила на корт, то видела два теннисных мяча вместо одного.

“Я думала: “Ладно, просто перетерпи это”. Но несколько раз были такие случаи и на корте, и в повседневной жизни, когда я понимала, что что-то происходит”, – говорит она.

После двух лет обследований и сканирований ей поставили диагноз миастения (миастения гравис) – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает от 150 до 200 человек на миллион в мире. Иммунная система атакует нервно-мышечный синапс – путь, по которому нервы и мышцы обмениваются сигналами. Симптомы, к которым относятся двоение в глазах и мышечная слабость, которые ощущала Селеш на корте и вне его, могут проявляться волнами, из-за чего точный диагноз поставить сложно.

“Когда мне впервые поставили этот диагноз, я никогда не слышала о нем ни в новостях, ни от кого-либо лично”.

Для нее миастения стала еще одним “перезапуском” – процессом, через который теннисисты проходят с очка в очко, с игры в игру, с сета в сет и с матча в матч на протяжении всей карьеры.

“После переезда из своей прежней страны в академию IMG я должна была полностью перезапуститься, – рассказывает Селеш. – Когда я стала №1, это был огромный перезапуск, потому что все начали относиться ко мне по-другому. Затем, когда меня ранили (ножом во время матча – прим. BTU), это тоже был огромный перезапуск. И когда мне поставили диагноз, это снова был огромный перезапуск. Повседневная жизнь с этим, в зависимости от симптомов, – это постоянная подстройка. Думаю, любой человек с миастенией знает, что это непрерывная адаптация”.

Иногда Селеш может играть в теннис и пиклбол, а также выгуливать своих собак. Она выбирает для игры людей, которые понимают ее состояние. Но, по ее же словам, “некоторые дни бывают очень тяжелыми”. Для спортсменки мирового уровня это трудно принять. Спорт – это часть ее ДНК, и она задумывалась, кем будет, если не сможет тренироваться и соревноваться. И снова она обратилась к своему теннисному опыту и вызовам, с которыми уже сталкивалась.



“После приступа я несколько лет внутренне переживала это событие, и с диагнозом все было похоже. Я должна была понять свою новую норму повседневной жизни, что я могу делать в работе и в других сферах”.

Селеш планирует посетить US Open позже в этом месяце, чтобы принять участие в мероприятии по повышению осведомленности о своем заболевании. Моника также собирается посмотреть несколько матчей на турнире. Теннис до сих пор остается большой частью ее жизни, и она внимательно следит за ним. Во время интервью она буквально отсчитывала часы до финала в Монреале между Викторией Мбоко и Наоми Осакой, размышляя над сюжетной линией встречи юной сенсации с четырехкратной чемпионкой Grand Slam, которая возвращается в топ.

“Женский теннис сейчас такой, – говорит Селеш. – Никто из нас не знает, кто выиграет следующий турнир, и это прекрасно”. Особенно пристально она следила за камбэком Винус Уильямс. Ее захватил полуфинал Уимблдона между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой, но сердце сжималось за Анисимову, когда Ига Швьонтек победила ее со счетом 6:0, 6:0 в финале.

“Бывшие игроки были по обе стороны. Когда меня “выносили всухую”, я до сих пор помню те матчи через 30 лет, так же как и свои победы на “мейджорах”. Как бывшей теннисистке, мне очень интересно смотреть на это под таким углом, по сравнению с тем, как, скажем, моя мама смотрит матчи просто как болельщица”.

Селеш говорит, что также хотела бы поработать комментатором матчей на телевидении. Ранее она уже имела такой опыт и ей это очень понравилось.

“Лично я люблю слушать Крисси (Эверт – прим. BTU), потому что она может говорить о многих разных поколениях и имеет огромный опыт, – добавляет Секеш. У нее столько жизненных знаний, и, думаю, для молодого поколения очень важно это услышать”.

Действительно, так и есть. И, возможно, в теннисе нет человека с большим жизненным опытом, чем Моника Селеш.



btu.org.ua