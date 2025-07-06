Соболенко вышла в 1/4 финала Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно продолжает путь на Уимблдоне 2025 года — третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. В четвёртом круге она обыграла бельгийку Элиз Мертенс и вышла в 1/4 финала. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Результат матча:

Арина Соболенко (№1 WTA, Беларусь) — Элиз Мертенс (№23 WTA, Бельгия) — 6:4, 7:6 (7:4)

Это была уже 13-я очная встреча между теннисистками, и в 11-й раз победу праздновала белоруска. Для выхода в следующий раунд ей хватило двух сетов, на которые ушло всего 1 час 37 минут.

Как проходил матч

Соболенко начала матч с уверенным доминированием — она быстро вышла вперёд 4:1 в первом сете. Однако затем произошёл небольшой спад: Мертенс смогла сократить отставание и даже навязать борьбу. Тем не менее, Арина дожала соперницу и забрала первую партию со счётом 6:4.

Во втором сете уже Мертенс повела с брейком — 3:1. Казалось, игра может перейти в решающий сет, но Соболенко вовремя собралась, отыграла брейк и перевела партию на тай-брейк. В решающем отрезке вновь сказался класс и психологическая устойчивость белоруски: она выиграла тай-брейк 7:4 и завершила матч в двух сетах.

Отметим, что это уже 16-я подряд победа Арины Соболенко в тай-брейках — невероятная серия, подтверждающая её стабильность и хладнокровие в ключевые моменты.

Кто следующий соперник?

В четвертьфинале Арина встретится с неожиданной участницей этой стадии — немкой Лаурой Зигемунд, которая занимает лишь 104-ю строчку в мировом рейтинге. На бумаге Соболенко выглядит явной фавориткой, однако турнир в Лондоне не раз доказывал: здесь возможны любые сенсации.

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