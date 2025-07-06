Ландо Норрис: Сбылось всё, о чём я мечтал!

Сбылась мечта Ландо Норриса и его болельщиков: в список своих достижений он добавил победу в домашнем Гран При Великобритании…

Ландо Норрис (1-й): «Это же прекрасно! Сбылось всё, о чём я мечтал! По ощущениям, по чувству гордости, которое я испытываю, это достижение может сравниться только с победой в чемпионате.

Моя карьера начиналась именно в Сильверстоуне, и теперь я тоже смог здесь отличиться. Невероятная была гонка, как всегда, очень напряжённая, и спасибо всем болельщикам – их поддержка мне сегодня очень помогла!

Сейчас на душе просто какое-то опустошение. Всё, о чём можно было подумать перед стартом, по ходу гонки забываешь. Главное – надо было не упустить победу, это правило номер один.

На последних кругах я уже смотрел на публику на трибунах. Я просто старался всё это запомнить, насладиться этим моментом, потому что он может никогда не повториться. Хотя надеюсь, что всё-таки повторится. Но воспоминания об этой победе я сохраню навсегда, ведь это совершенно невероятное достижение».

Оскар тоже провёл неплохую гонку – надо отдать ему должное, он был быстрым на протяжении всей дистанции, и он тоже заслуживает аплодисментов. Мне нравятся моменты, когда мы с ним соперничаем на трассе, хотя когда он впереди, это мне нравится меньше, чем когда он едет за мной, но это жизнь».

Оскар Пиастри (2-й): «Я не собираюсь много говорить, иначе у меня будут неприятности. Поздравления Нико Хюлкенбергу – думаю, его надо называть гонщиком дня.

Я получил 10-секундный штраф за то, что затормозил позади автомобиля безопасности. Похоже, когда едешь за сейфти-каром, то уже нельзя тормозить. Я сделал то же самое за пять кругов до этого. Мне всё равно нравится Сильверстоун, даже если мне не понравилась сегодняшняя гонка…»

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