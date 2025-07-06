В семье Неймара пополнение. Бразилец назвал пол ребёнка

Бразильский нападающий Неймар во второй раз стал отцом.

Футболист в своих соцсетях сообщил, что у него родилась вторая девочка и опубликовал пост.

"Наш мёд прибыл, чтобы еще больше дополнить и подсластить нашу жизнь! Добро пожаловать, моя дочь! Пусть Бог благословит твою жизнь и убережет вас от всякого зла! Мы с нетерпением ждем, когда мы проживем эту новую главу вместе с тобой 🙂 Мы любим тебя!", – написал Неймар.

Игрок показал фотографии.

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Напомним, что сейчас Неймар играет за "Сантос". Бразильский нападающий сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

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