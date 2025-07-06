Назван следующий соперник для победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Легендарный британский боксер Дюк Маккензи рассказал, с кем должен сразиться победитель реванша между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Я думаю, что Паркер станет следующим соперником для победителя реванша между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, какие здесь вообще могут быть сомнения? Паркеру вообще не повезло, ведь он должен был стать следующим соперником Александра, а не Дюбуа», – отметил Маккензи.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua