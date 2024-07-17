ЛЧ. Ордабасы Беседина, Макаренко и Пластуна вылетел от сенсационного чемпиона Молдовы (обновляется)

Ответные матчи первого квалификационного раунда
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Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).
Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.
16.07.2024
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17.07.2024
"Струга" (Северная Македония) – "Слован" (Словакия) 1:2 (первый матч – 2:4)
Голы: Компаоре 85 – Вайсс 9, Ристевски (автогол) 34
Вряд ли можно было говорить, что "Слован" решил все задачи в первом матче. Но гандикап в два гола – очень серьезное преимущество. Однако даже без него словаки прошли бы дальше, потому что победили и в ответном матче.
В общем, уверенно, солидно, на классе. Далее словаки выходят на словенский "Целье". И здесь именно "Слован" будет фаворитом.
"Петрокуб" (Молдова) – "Ордабасы" (Казахстан) 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Лунгу 34
Неделю назад "Ордабасы" ничего не смог придумать в атаке, сейчас ситуация повторилась. Удары по воротам были, но Беседин и компания мазали. Из девяти ударов в направлении ворот – только один в створ. Так матчи не выигрывают.
А вот сенсационный чемпион Молдовы свой шанс нашел. Точный удар Лунгу оказался решающим в этом противостоянии. Далее "Петрокуб" сыграет с АПОЭЛом, а "Ордабасы" перемещается в Лигу конференций.
Артем Беседин сыграл 65 минут, Евгений Макаренко и Игорь Пластун – полный матч.