ЛЧ. Ордабасы Беседина, Макаренко и Пластуна вылетел от сенсационного чемпиона Молдовы (обновляется)

Ответные матчи первого квалификационного раунда

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на 14 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, проигравшие переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (на путь чемпионов).

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

16.07.2024

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17.07.2024

"Струга" (Северная Македония) – "Слован" (Словакия) 1:2 (первый матч – 2:4)

Голы: Компаоре 85 – Вайсс 9, Ристевски (автогол) 34

Вряд ли можно было говорить, что "Слован" решил все задачи в первом матче. Но гандикап в два гола – очень серьезное преимущество. Однако даже без него словаки прошли бы дальше, потому что победили и в ответном матче.

В общем, уверенно, солидно, на классе. Далее словаки выходят на словенский "Целье". И здесь именно "Слован" будет фаворитом.

"Петрокуб" (Молдова) – "Ордабасы" (Казахстан) 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Лунгу 34

Неделю назад "Ордабасы" ничего не смог придумать в атаке, сейчас ситуация повторилась. Удары по воротам были, но Беседин и компания мазали. Из девяти ударов в направлении ворот – только один в створ. Так матчи не выигрывают.

А вот сенсационный чемпион Молдовы свой шанс нашел. Точный удар Лунгу оказался решающим в этом противостоянии. Далее "Петрокуб" сыграет с АПОЭЛом, а "Ордабасы" перемещается в Лигу конференций.

Артем Беседин сыграл 65 минут, Евгений Макаренко и Игорь Пластун – полный матч.

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