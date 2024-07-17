Команда Джошуа заподозрила Дюбуа в употреблении допинга

Getty Images/Global Images Ukraine. Джошуа и Дюбуа

Управленческая команда британского супертяжеловеса Энтони Джошуа заподозрила чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в нечестной игре в отношении тестирования на запрещенные препараты.

Промоутерской компании Queensberry Promotions, которая представляет интересы чемпиона, сделали замечание, что Дюбуа не записался на тестирование VADA перед поединком с Джошуа.

Отметим, что бой состоится 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Энтони является большим фаворитом предстоящего поединка. Букмекеры выставили на него коэффициент 1.22 против 4.6 на победу соперника.

sport.ua